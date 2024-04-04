Состоялась первая в мире арктическая презентация смартфона
Новая серия смартфонов realme 12 Pro была представлена российским покупателям на Кольском полуострове, что стало первой в мире арктической презентацией смартфонов. Об это сообщила пресс-служба realme.
В линейку realme 12 Pro вошли две модели. Старшая, 12 Pro+, стала первым смартфоном в своей ценовой категории с перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом, 6-кратным внутрисенсорным зумом, 120Х цифровым зумом и фокусным расстоянием в 71 мм, идеальным для портретной съемки. Камера основана на сенсоре OmniVision OV64B размером 1/2″ с разрешением 64 МП и технологией объединения пикселей «4 в 1», которая обеспечивает четкие детальные изображения даже при слабом освещении или съемке с зумом.
Младшая модель 12 Pro оснащена телеобъективом Sony IMX709, портретной основной камерой Sony IMX882 OIS и сверхширокоугольным модулем. Дизайн устройств разрабатывался вместе с известным французским часовщиком Оливье Савео.
Оба смартфона также снабжены тремя кинематографическими фильтрами для фото- и видеосъемки, созданными совместно с голливудским кинооператором, лауреатом премии «Оскар» Клаудио Мирандой. Фильтры под названием «Путешествие», «Память» и «Маверик» отражают атмосферу фильмов, над которыми работал оператор — «Жизнь Пи», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Топ Ган: Мэверик».