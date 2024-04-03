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Захарова назвала логикой душевнобольных провоз взрывчатки с Украины в иконах

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Попытка провоза с Украины взрывчатки в иконах является логикой душевнобольных, заявила 3 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, комментировать действия душевнобольных — это «угроза самим этим заразиться».

«Логика экстремистов и террористов должна объясняться ими или врачами, которые специализируются на данном заболевании», — отметила дипломат на брифинге.

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Контрабандного гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки

В Псковской области 2 апреля при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари с Украины была найдена иностранная взрывчатка. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. Лицо, причастное к преступлению, задержано.

Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский отметил, что обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

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