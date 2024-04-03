Реклама
Прямой эфир
Общество
Четыре ребенка пострадали при обрушении потолка в школе Москвы
Авто
Мишустин указал на шансы России создать хороший электромобиль
Спорт
Лыжник Большунов выиграл гонку преследования в финале Кубка России
Политика
Зампостпреда РФ при ОБСЕ указал на утрату НАТО миротворческой силы
Мир
Латвия подтвердила план НАТО создать фонд для оплаты поставок оружия Украине
Мир
Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Мир
Посол в РФ не исключила риск атак Ирана на израильские диппредставительства
Культура
Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России
Общество
Городские службы перевели в повышенную готовность в Москве из-за сильного ветра
Мир
СМИ сообщили подробности об устроившем стрельбу в финской школе подростке
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Экономика
Эксперт спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ в апреле на уровне 16%
Мир
Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи на €188 млн
Мир
На Западе признали превосходство РФ над союзниками Украины в снаряжении

На востоке Турции за незаконные акции после выборов задержаны 89 человек

0
Фото: ТАСС/Zuma
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие полицейские задержали 89 человек в нескольких восточных и юго-восточных провинциях страны за участие в несогласованных акциях после прошедших муниципальных выборов. Об этом 3 апреля сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Акции состоялись накануне, участники выкрикивали лозунги в поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), связанной с террористами.

«Участники <…> забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление полиции. Задержаны 89 человек», — написал Ерликая в соцсети X (бывш. Twitter).

Столкновения с полицией произошли в восточных провинциях Ван, Сиирт, Хаккяри, Ширнак, Батман, а также в Измире на западе страны. Манифестации были связаны с победой на выборах в некоторых восточных регионах кандидатов от прокурдской партии DEM Parti, а также с ситуацией вокруг мэра города Ван, после того как оппозиционного кандидата Абдуллу Зейдана не допустили до выборов градоначальника.

Члены DEM Parti считают, что причины недопуска сфабриковали, отмечает «Газета.Ru». После того как власти не разрешили провести акцию протеста, манифестанты пошли по улицам городов, громя клумбы, поджигая покрышки и забрасывая полицейских фаерами и камнями.

В центре влияния: в Германии появилась связанная с Эрдоганом партия
В Берлине опасаются, что с помощью объединения на происходящее в ФРГ будет влиять Анкара

1 апреля старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» по итогам муниципальных выборов в Турции заявил, что победившая на них оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) хорошо зарекомендовала себя в глазах избирателя. Он добавил, что теперь в членах политсилы видят не только политиков местного уровня, но и потенциальных кандидатов на следующих президентских выборах.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам региональных выборов признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Президент Турции также пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша своей партии.

В Турции 31 марта состоялись муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет по результатам выборов обошла правящую Партию справедливости и развития, возглавляемую Эрдоганом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024