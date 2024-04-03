На востоке Турции за незаконные акции после выборов задержаны 89 человек

Турецкие полицейские задержали 89 человек в нескольких восточных и юго-восточных провинциях страны за участие в несогласованных акциях после прошедших муниципальных выборов. Об этом 3 апреля сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.

Акции состоялись накануне, участники выкрикивали лозунги в поддержку запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), связанной с террористами.

«Участники <…> забрасывали камнями наши силы безопасности и, несмотря на предупреждения, оказывали сопротивление полиции. Задержаны 89 человек», — написал Ерликая в соцсети X (бывш. Twitter).

Столкновения с полицией произошли в восточных провинциях Ван, Сиирт, Хаккяри, Ширнак, Батман, а также в Измире на западе страны. Манифестации были связаны с победой на выборах в некоторых восточных регионах кандидатов от прокурдской партии DEM Parti, а также с ситуацией вокруг мэра города Ван, после того как оппозиционного кандидата Абдуллу Зейдана не допустили до выборов градоначальника.

Члены DEM Parti считают, что причины недопуска сфабриковали, отмечает «Газета.Ru». После того как власти не разрешили провести акцию протеста, манифестанты пошли по улицам городов, громя клумбы, поджигая покрышки и забрасывая полицейских фаерами и камнями.

1 апреля старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов в беседе с «Известиями» по итогам муниципальных выборов в Турции заявил, что победившая на них оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) хорошо зарекомендовала себя в глазах избирателя. Он добавил, что теперь в членах политсилы видят не только политиков местного уровня, но и потенциальных кандидатов на следующих президентских выборах.

В этот же день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам региональных выборов признал, что правящая Партия справедливости и развития не смогла достичь желаемых результатов на прошедших муниципальных выборах. Президент Турции также пообещал сделать необходимые политические выводы из проигрыша своей партии.

В Турции 31 марта состоялись муниципальные выборы, на которых граждане республики выбирали мэров городов, глав муниципалитетов и других органов местной власти. По данным ЦИК, участие в голосовании приняли 61,4 млн избирателей. Оппозиционная Республиканская народная партия Турции впервые за 20 лет по результатам выборов обошла правящую Партию справедливости и развития, возглавляемую Эрдоганом.