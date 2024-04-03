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Захарова назвала вбросом данные о якобы предупреждении о теракте со стороны США

Захарова: данные WP о якобы предупреждении о теракте со стороны США — вброс
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Информация американских СМИ о том, что США за две недели до теракта якобы предупредили Россию, что «Крокус Сити Холл» может быть атакован — информационный вброс. Об этом 3 апреля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы настолько уже привыкли к американским, с одной стороны, вбросам в информационное пространство, потом отказу от своих же собственных заявлений, что мне очень хочется попросить вас получить от американской стороны фактологический материал на эту тему», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Она попросила журналиста, задавшего соответствующий вопрос, уточнить, кому и когда США якобы передали информацию о теракте.

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Накануне газета WP со ссылкой на американских чиновников сообщила, что США за две недели до теракта в «Крокус Сити Холле» якобы предупреждали российское правительство, что именно это место может стать целью атаки террористов.

2 апреля директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин подтвердил, что со стороны спецслужб США поступили данные о возможности теракта. По его словам, «информация была слишком общей» и она «не позволила до конца выявить тех, кто участвовал в этом страшном преступлении».

За день до этого в СВР указали на попытки Госдепартамента и спецслужб США снять подозрения в причастности к теракту с президента Украины Владимира Зеленского и его окружения. В тот же день Следственный комитет России сообщил о начале проверки о террористической деятельности со стороны западных стран против РФ.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека, среди них шестеро детей. Число пострадавших выросло до 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек.

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