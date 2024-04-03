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Мишустин исключил запрет россиянам на ведение бизнеса за рубежом

Мишустин: в РФ не запретят бизнес за рубежом, но проследят за оттоком капитала
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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Власти РФ не будут запрещать российским компаниям вести бизнес за рубежом, но будут следить за выводом капитала. Об этом 3 апреля заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления с докладом в Госдуме.

«Запрещать нашим компаниям вести бизнес за рубежом, тем более в дружественных странах, я считаю, нельзя, мы этого делать не будем... Это, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на тех, кто просто создает центры прибыли за рубежом и пытается выкачать туда средства за счет наших природных, трудовых ресурсов, развивает именно иностранную экономику... С ними будем бороться», — сказал он.

Премьер-министр также отметил, что Россия продолжит работать с дружественными странами.

«Мы, конечно же, продолжим работать с дружественными странами. Нельзя отказаться от инвестиций дружественных стран к нам. Поэтому здесь закрываться нельзя», — сказал Мишустин.

Также премьер-министр не исключил сотрудничество с недружественными для РФ государствами. По его словам, возможности для инвестиций сохраняются и для компаний из этих стран.

«Да и среди недружественных стран, если вдруг кто-то захочет — есть разные люди, есть принципиально люди, которые готовы из страны недружественной работать с Россией, — ну что, мы для них закроем возможности эти? Нет», — заключил глава правительства.

Ранее, 3 апреля, российский премьер-министр отметил, что попытки Запада устроить торговую блокаду России провалилисьМосква значительно увеличила товарооборот с дружественными государствами. В числе государств, с которыми России удалось увеличить торговлю, оказались Китай, Индия, Турция, Белоруссия, Казахстан, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), страны Африки и Латинской Америки.

Ранее, 3 апреля, Мишустин заявил о том, что российская экономика имеет все предпосылки для того, чтобы войти в топ-4 в мире. Рассуждая о ситуации в экономике, министр подчеркнул, что, по предварительной оценке Росстата, ВВП в 2023 году увеличился на 3,6%, что в среднем выше показателей развитых стран. Он напомнил, что в Европе по итогам прошлого года динамика роста ВВП недалеко ушла от нуля, а в Германии, которая является крупнейшей экономикой ЕС, зафиксирована даже небольшая рецессия — минус 0,3%.

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31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб сообщило, что Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6%. Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2 до 7,3%.

Комментируя эти данные, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков заявил «Известиям», что российская экономика усиливает свою конкурентоспособность относительно в первую очередь западных стран, европейских стран. Он отметил, что у России дешевле ресурсы, сырье, энергетические товары и энергия, поэтому российские товары становятся более конкурентоспособными на мировых рынках.

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