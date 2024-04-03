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Захарова призвала Баку и Ереван восстановить работу трехсторонних диалогов

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Фото: РИА Новости/МИД РФ
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Россия призывает Азербайджан и Армению восстановить работу трехсторонних диалоговых механизмов. Об этом 3 апреля в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Считаем, что давно пришло время восстановить ритмичную работу трехсторонних механизмов Россия — Азербайджан — Армения. Призываем партнеров проявлять политическую волю, возобновить контакты, доказавшие свою результативность в форматах, в рамках которых при содействии России был начат поиск эффективных решений самых непростых вопросов», — заявила она.

Захарова уточнила, что речь идет о делимитации границы, разблокировании транспортно-логистических маршрутов в регионе, а также о выработке мирного договора.

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Ранее, 30 марта, премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан пытается найти повод для начала новой широкомасштабной войны. Он отметил, что власти Баку для этого могут использовать ситуацию вокруг четырех сел, перешедших под контроль Еревана в ходе военных действий в 1990-х годах. Он подчеркнул, что в Ереване не претендуют на территории вне международно признанных границ страны, в том числе на эти села.

17 февраля Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев договорились продолжать переговоры по мирному соглашению. Их встреча состоялась по инициативе немецкого канцлера Олафа Шольца. На ней обсуждался процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

До этого, 5 октября 2023 года, Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября взяло регион под контроль и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих. На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

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