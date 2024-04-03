СК предъявил обвинения допустившим передачу телефонов Олегу Медведеву конвоирам

Следователями центрального аппарата Следственного комитета (СК) России предъявлено обвинение в превышении полномочий по ч.3 ст. 286 УК РФ конвоирам, создавшим условия для незаконной передачи мобильных телефонов «вору в законе» Олегу Медведеву по кличке Шишкан. Об этом 3 апреля сообщили в СК.

Как уточняется, начальник конвоя Алексей Абакумов и старший полицейский Иван Александров при конвоировании Медведева незаконно обеспечили ему условия для взаимодействия с другими подсудимыми, а также организовали передачу от иных лиц мобильных телефонов и сим-карт, замаскированных в пачках сигарет. На данный момент Абакумов и Александров заключены под стражу.

По версии следствия, во время конвоирования на каждое судебное заседание по указанию Медведева его подручные осуществляли транспортировку устройств в прямой кишке, после чего передавали их своему главарю, который вел по ним переговоры в перерывах между судебными заседаниями для дачи указаний по оказанию давления на неугодных свидетелей. Во время очередной подобной транспортировки у одного из членов сообщества Шишкана был обнаружен телефон.

Расследование по делу продолжается.

Олег Медведев возглавлял преступное сообщество из 18 человек. Его участникам инкриминируется ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых убийства, вымогательства, причинение вреда здоровью, незаконное хранение огнестрельного оружия и другие.

В частности, Медведев обвиняется в убийстве генерального директора ЗАО «Племзавод «Раменское», депутата Раменского района Московской области Татьяны Сидоровой и трех членов ее семьи, которые пропали без вести в 2012 году. Их тела были обнаружены лишь в 2019 году. Следствие по этому делу было завершено в ноябре 2020 года.