Мишустин заявил о росте ВВП на 3,6% по итогам прошлого года

В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) России вырос на 3,6%, несмотря на внешнее давление. Об этом в среду, 3 апреля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Государственной думе.

Он обратил внимание, что в прошлом году условия, в которых приходилось работать, были сложным, а внешнее давление на РФ расширялось.

«Несмотря на возрастающий прессинг, Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации. По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовой внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше среднего показателя у развитых стран», — сказал председатель правительства.

Мишустин привел экспертные оценки, согласно которым ограничения против РФ превышают все вместе взятые санкции против других государств. По его словам, на данный момент они нацелены не только на российский крупный бизнес, но и на иностранные компании, которые не отказались от сотрудничества на взаимовыгодной основе.

Премьер-министр отметил, что, по оценкам Всемирного банка, Россия входит в пятерку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности, но есть предпосылки для того, чтобы войти в топ-4. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин.

31 марта «РИА Новости» со ссылкой на проведенный анализ национальных статистических служб сообщило, что Россия в 2023 году стала пятой по темпу экономики в G20. Российская экономика выросла на 3,6%. Лидером стала Индия, ускорившая развитие экономики с 7,2 до 7,3%. Далее следует Китай с 5,2%, затем Индонезия с 5,1%.

До этого, 29 февраля, президент РФ заявил в ходе послания Федеральному собранию, что Россия в ближайшей перспективе войдет в четверку крупнейших экономик мира. Он указал на то, что такое развитие должно прямо конвертироваться в рост доходов семей и в целом граждан страны, а именно в рост доли зарплат в ВВП.

Ранее, 27 февраля, министр финансов Антон Силуанов заявил, что за прошлый год российская экономика показала хорошие результаты. Глава ведомства подчеркнул, что если проводить ответственную макроэкономическую политику, то и санкции будут оказывать минимальное влияние на страну. Кроме того, Силуанов отметил, что Россия обязательно найдет выход из ситуации со своими замороженными резервами на Западе и при необходимости примет ответные меры.

В тот же день министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что экономика России восстановилась быстрее прогнозов, а ее рост опережает средние мировые темпы. По его мнению, восстановлению и росту экономики помогли активная адресная поддержка государства, экономическая стабильность и накопленный ранее запас прочности.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.