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Эксперты рассказали о способах обмана пассажиров в такси

Эксперты рассказали, как водители такси обманывают пассажиров
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В 2023 году таксисты стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России. Зарабатывать им помогают и разные нечестные приемы. Как водители обманывают пассажиров и чем могут ответить клиенты, разбиралась программа «Тайны Чапман».

Самый распространенный прием таксистов — поставить статус «Я на месте», когда он еще находится в дороге. Так он сокращает время бесплатного ожидания с пассажира, который еще не успел выйти на улицу.

Также водители могут использовать два мобильных телефона с приложениями для расчета стоимости поездки. На одном смартфоне он берет человек «от бордюра», то есть без предварительного вызова. Такой заказ дороже обычного, его показывает клиенту, перед этим добавив дополнительные услуги вроде провозки домашнего животного. При этом водитель везет по второму смартфону и разницу забирает себе.

Периодически таксисты устанавливают программы, которые подменяют GPS-координаты машины. Им это выгодно, например, в аэропортах. Агрегатор видит свободный автомобиль на первой линии и выдает ему заказ раньше, чем другим, хотя на самом деле таксист может быть за 10 км от точки вызова.

«Еще распространенная схема, когда трое и больше таксистов делят один аккаунт агрегатора на несколько человек. Например, вы вызываете другую машину, а приезжает совершенно другой человек, с другой фотографией и именем», — рассказала журналист Ксения Панкова.

Таксисты также обманывают с помощью промокодов. Например, у клиента есть купон на 500 рублей, а проехал он на 300 рублей. По правилам агрегатора, сдача не возвращается. Чтобы деньги не сгорели, водитель может не закрывать заказ и докатать остаток, даже стоя на месте.

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Однако пассажиры тоже могут вести себя нечестно, пытаясь сбить цену за поездку или вообще прокатиться бесплатно.

«Пассажиры зачастую обманывают водителей. Есть нестандартная схема, когда человек садится в такси, едет, а потом выходил, забывая пакет. Буквально через минуту он звонит, говорит о потере. Водитель останавливается, возвращает пакет, а человек говорит, что там лежала крупная сумма денег» — публицист Феникс Фламм.

От подобных происшествий спасают видеорегистраторы. На них же водители фиксируют случаи, когда пассажир пытается расплатиться фальшивым купоном или делает вид, что осуществляет перевод. Бывают случаи, когда пассажиры просто выпрыгивали на ходу из машины. Но более распространенный способ избежать оплаты — пожаловаться на водителя, чтобы не списались деньги за проезд.

«В крупных городах вы можете увидеть схему, когда большая компания, чаще это молодые люди, вызывают одну машину и говорят, что заплатит наличкой последний человек. После того, как таксист довозит последнего пассажира, тот говорит, что деньги не с собой, нужно подняться за кошельком. Разумеется, после этого человек пропадает», — рассказала Панкова.

Еще один способ прокатиться бесплатно — дать таксисту крупную купюру, когда у него нет сдачи, и потом потребовать возврата. Впрочем, водители иногда оборачивают этот прием в обратную сторону с опаздывающими клиентами, которым проще простить сдачу, чем выяснять отношения.

«Однажды мы поймали такси не от приложения, договорились на одну цену, а после того, как он привез на точку, то попросил цену в два раза больше и заблокировал двери. Это было страшно, но пришлось расплатиться с ним», — заключила журналист.

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