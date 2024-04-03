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В посольстве Израиля объяснили причину задержки операции в Рафахе

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem
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Израиль пока не начинает операцию в городе Рафах на юге сектора Газа из-за большого количества гражданских, которые всё еще остаются там. Об этом в среду, 3 апреля, сообщили в посольстве Израиля на брифинге.

В ведомстве подчеркнули, что это основная проблема в задержке операции, которую на сегодняшний день трудно решить. При этом израильская сторона продолжает дискуссии с партнерами по этому вопросу.

В израильском посольстве также указали, что операция будет проведена в любом случае, так как в Рафахе находится 2/3 боевого состава палестинской группировки ХАМАС.

«Если мы хотим достичь нашей цели, а именно — уничтожения военной административной структуры ХАМАС, то без операции невозможно», — сообщили в ведомстве.

При этом в посольстве заявили, что если ХАМАС сложит оружие и отпустит всех заложников, военной операции может и не быть, так как с палестинским народом у Израиля нет проблем.

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Ранее, 31 марта, израильский премьер Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции заявил, что оперативные планы по операции в Рафахе на юге сектора Газа утверждены, готовится эвакуация гражданского населения. Он подчеркнул, что без ликвидации палестинского движения не может быть победы.

Между тем информационный портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Израиль пока не могут прийти к соглашению по вопросу проведения израильскими военными наземной операции в Рафахе. Так, администрация Байдена вновь выразила обеспокоенность в связи с вероятной гуманитарной катастрофой в случае быстрой и неорганизованной эвакуации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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