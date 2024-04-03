Львова-Белова сообщила о пяти пострадавших в «Крокусе» детях в больнице

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» на данный момент имеются данные о шести погибших детях. Еще семеро детей — в списке пострадавших: пятеро из них находятся в больнице, при этом двое — в тяжелом состоянии, еще двое проходят лечение дома. Об этом 3 апреля сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные», — рассказала она журналистам после открытия XXII Всероссийского съезда уполномоченных по правам ребенка.

Также Львова-Белова сообщила, что восемь детей после теракта остались круглыми сиротами, в настоящее время опеку над ними оформляют родственники. Как подчеркнула уполномоченный по правам ребенка, ее задачей является обеспечить всем детям опекунство в ближнем окружении среди их родственников и сопровождать эти семьи в дальнейшем, чтобы дети не попали в социальные учреждения.

Для оказания адресной помощи детям и их семьям открыт оперативный штаб, куда поступали запросы на оформление опеки, срочную гуманитарную помощь и разъяснения. Все поступающие вопросы отрабатывают специалисты, добавила она.

Ранее 3 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин выразил уверенность в том, что все виновники теракта в «Крокус Сити Холле» понесут наказание. Он подчеркнул, что произошедшее преступление является чудовищным.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек. Расследование по делу продолжается.