Троих уфимцев арестовали после попытки поджога объекта связи
В Уфе суд арестовал трех человек, планировавших диверсии в отношении объектов связи. Об этом 3 апреля сообщило управление ФСБ РФ по Башкирии.
«Трое уфимцев, поддерживающие дружеские связи, с целью получения материальной выгоды вступили в переписку в социальной сети Telegram с лицами, от которых поступили инструкции по совершению поджога объекта связи и обязательные условия, при выполнении которых обещано денежное вознаграждение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
18-летние злоумышленники были задержаны при попытке совершения преступления. Правоохранители изъяли инструменты и вещества, необходимые для поджога.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 281 УК РФ («Диверсия»). Следственные действия продолжаются.
Ранее, 1 апреля, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин рассказал, что спецслужбы Украины начали активно вербовать россиян для диверсий. Журналист поговорил с одной из пострадавших. Преступники ввели ее в заблуждение, сказав, что своими действиями женщина поможет поймать мошенников и спасет квартиру. Так, вытянув все сбережения, ее заставили поджечь отдел полиции.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 6 февраля также заявил, что Украина пытается вербовать российских граждан для осуществления поджогов важных административных и инфраструктурных объектов на территории России.