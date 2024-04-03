Назван бестселлер среди кроссоверов в России в марте
Самой популярной моделью на российском авторынке в марте в сегменте SUV (кроссоверы и внедорожники) стал Haval Jolion. В прошлом месяце продажи этой модели увеличились на 92% и составили 6,4 тыс. автомобилей. Об этом 3 апреля сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Второе место занял внедорожник Lada Niva Travel (5,2 тыс. ед.; +30,8%), третий результат показал Geely Monjaro (5175 ед. против 170 ед. годом ранее). Далее идут Chery Tiggo 7 Pro Max (рост в 3,2 раза) и классическая Lada Niva Legend (+76,6%).
Десятку самых популярных моделей SUV замкнули Omoda C5, Haval M6, Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS55 Plus и Geely Coolray.
1 февраля компания Haval представила обновленный Jolion, автомобиль стоит от 2 млн до 2,8 млн рублей в зависимости от комплектации. Внешне от дорестайлинговой версии новинка отличается дизайном бамперов и решетки радиатора, а также черными пластиковыми элементами на кузове и спойлером.
Ранее, 3 апреля, сообщалось, что в марте 2024 года в России было продано 146,5 тыс. новых легковых автомобилей. Этот результат является максимальным ежемесячным, начиная с мая 2021 года, когда продажи легковых машин вернулись на докризисный уровень.