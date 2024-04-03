На Украине признались в невозможности победить Россию на поле боя
В текущих условиях победа Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя невозможна, поэтому киевский режим перешел к попыткам атаковать территорию России. Об этом заявил замначальника главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Вадим Скибицкий, его слова 3 апреля приводит газета The Guardian.
По мнению Скибицкого, победа Украины на данный момент невозможна из-за дефицита в ВСУ артиллерийских снарядов и истребителей. Он также отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ имеют военное превосходство над украинской армией.
По словам замглавы ГУР, Украина, не имея возможности победить, начала атаковать объекты, в том числе тыловые, на территории России. При этом Киев, по словам Скибицкого, якобы использует процедуру НАТО, известную как «центр тяжести» и предполагающую достижение результата путем тщательного выбора и уничтожения нескольких важных целей.
Ранее в этот день секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что ВСУ и НАТО не способны изменить ситуацию на поле боя. Из-за бессилия противник всё чаще использует террористические методы, подчеркнул Патрушев.
3 апреля Politico со ссылкой на источники сообщило, что оборона ВСУ не сможет выстоять, если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте. В настоящее время у украинской армии нет таких технологий, которые позволили бы компенсировать мощь российской армии, подчеркнуло издание.
До этого, 28 марта, газета Financial Times написала, что РФ удерживает инициативу на фронте из-за снарядного голода и дефицита живой силы в ВСУ. Кроме того, ресурсы Киева были истощены в Артемовске (украинское название — Бахмут), после чего последовал провал контрнаступления украинской армии, отметили журналисты.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.