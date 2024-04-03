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Состоялся благотворительный показ сериала «Тетя Марта»

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В кинотеатре «Формула кино ЦДМ» прошел благотворительный показ новых серий «Тети Марты», которые выйдут на СТС уже 8 апреля в 19:30. Перед просмотром создатели и актеры сериала Александр Метелкин, Вита Корниенко, Юрий Кузнецов и Катя Кабак рассказали, как проходили съемки и что ждет зрителей в продолжении истории.

«Это очень необычный опыт: моя первая главная героиня в сериале, а во втором сезоне сразу две роли и впервые близняшек», — делилась Вита Корниенко. «У Виты работ в кино больше, чем у меня, поэтому испытывал волнение, ведь нужно было соответствовать и догонять», — восхищался экранной внучкой заслуженный артист РФ Юрий Кузнецов.

Исполнители главных ролей признавались, что снимать комедийный хит помогал смех на площадке. «Мы с Витой могли смеяться по полчаса, из-за чего порой останавливались съемки, — вспоминает Александр Метелкин. — Во втором сезоне появилась еще одна смешливая барышня по имени Зоя Бербер. А компанию нам составил оператор, который приклеивал веселые фотографии на камеру, что только усложняло ситуацию...»

Показ состоялся при поддержке фонда «Измени одну жизнь», подопечные которого — многодетные семьи и семьи с приемными детьми — также первыми увидели новые серии. Ранее в сериале появлялся QR-код с фразой «Марта дома, а другие дети — нет», который вел на сайт фонда. Поддержать благотворительную организацию телезрители могли тремя способами: стать волонтером, сделать пожертвование или принять ребенка в семью.

«Мы бы хотели поблагодарить каждого, кто причастен к созданию этого проекта, потому что после показа „Тети Марты“ особенно громко зазвучали ценности детства, семьи и дружбы. У сериала огромная аудитория, что дало свои результаты: благодаря первому сезону 86 детей обрели семью», — говорит директор фонда Яна Леонова.

Во втором сезоне Марта продолжит поиски мамы, но теперь в компании сестры-близнеца Юли. Девочки решают поменяться местами, и теперь Юле предстоит заботиться о дедушке, решать проблемы с будущим опекуном Маратом, соседями и учительницей, а Марте — привыкать к строгому опекуну Юли и ее вредному брату.

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