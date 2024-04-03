Захарова анонсировала скорый визит Лаврова в Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в скором времени посетит Китай с официальным визитом для проведения переговоров с главой МИД КНР Ван И. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В ближайшее время состоится визит министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова в Китайскую Народную Республику. Предусмотрены переговоры с министром иностранных дел Китая господином Ван И», — сказала она на брифинге.

По ее словам, они обсудят круг вопросов двустороннего сотрудничества, акцент будет сделан на совместную работу в ООН, БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Группе двадцати (G20) и других механизмах и форумах. Кроме того, произойдет обмен мнениями по горячим темам, в числе которых — украинский кризис, ситуация в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавила дипломат.

Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон обеспокоен помощью, которую, по мнению американской стороны, Пекин оказывает Москве на фоне конфликта на Украине. Представитель администрации страны указала на обеспокоенность США из-за усилий Пекина, которые направлены на помощь РФ в восстановлении оборонно-промышленной базы.

До этого, 7 марта, Ван И заявил, что Россия и Китай развивают свое сотрудничество в разных сферах, выдвигают при этом в качестве основы взаимоотношений принципы неконфронтации. Глава МИД КНР подчеркнул, что поддержание и развитие китайско-российских отношений является стратегическим выбором обеих сторон, они основаны на фундаментальных интересах двух народов.

До этого, 6 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия очень ценит отношения с Китаем, они уже находятся на пике. При этом он отметил, что этот пик будет преодолен. Пресс-секретарь президента описал отношения с КНР турецкой пословицей: «Близкий сосед зачастую лучше плохого родственника». Песков также охарактеризовал отношения между государствами как взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство.

14 февраля глава МИД РФ заявил, что Россия считает важнейшей задачей развитие отношений с Китаем, а диалог президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина играет в этом ключевую роль. Министр также обратил внимание, что дипломатические отношения между двумя странами сейчас находятся на наилучшем за всю их историю уровне.