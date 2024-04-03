В Госдуме объяснили цель запроса ГП РФ к Западу по делу о «Северных потоках»

От Запада вряд ли последует какая-либо реакция на запрос Генеральной прокуратуры РФ о расследовании терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое мнение в среду, 3 апреля, выразил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отметив, что подобные обращения служат постоянным напоминанием по линии правоохранительных органов.

«Думаю, реакции никакой не будет, как не было и на ранние обращения МИДа и правительства по поводу допуска к расследованию теракта на газопроводах. Поэтому и этот запрос больше носит характер работы на будущее. То есть все эти запросы, официальное обращения, служат постоянным напоминанием по линии правоохранительных органов, инициированных либо правительством, либо компаниями, которые пострадали», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Завальный указал, что расследование будет проведено рано или поздно, а все виновники установлены. Совершившие теракт понесут все юридические последствия на международном уровне, подчеркнул он.

Ранее в этот день ГП России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на «Северных потоках». В ведомстве выразили надежду, что западные коллеги добросовестно подойдут к расследованию и будут содействовать в получении доказательств.

26 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед. Так, Генпрокуратурой РФ было направлено 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При этом, по его словам, информация представлена лишь по одному запросу — с датской стороны.

За месяц до этого, 26 февраля, полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным, отметив, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. 7 февраля прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.