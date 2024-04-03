Реклама
Прямой эфир
Общество
Четыре ребенка пострадали при обрушении потолка в школе Москвы
Экономика
Мишустин допустил вхождение России в топ-4 экономик мира
Политика
В Госдуме объяснили цель запроса ГП РФ к Западу по делу о «Северных потоках»
Мир
Госдеп США выразил обеспокоенность принятым в Киргизии законом об НКО
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Мир
Захарова заявила о планах Франции перебросить военных на Украину
Мир
В Кремле оценили возможность визита Путина на саммит G20 в Бразилию
Общество
Патрушев заявил о ведущих к Украине следах теракта в «Крокусе»
Мир
Песков прокомментировал слова президента МОК о слежке за спортсменами из РФ
Экономика
Мишустин отметил рост ненефтегазовых доходов РФ на 25% в 2023 году
Общество
Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы
Мир
Патрушев указал на применение Киевом методов террористов из-за бессилия на поле боя
Политика
В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики
Общество
Путин присвоил космонавту Кикиной звание Героя России
Общество
Продолжительность жизни в РФ в 2023 году превысила доковидные значения
Экономика
Около 1 млн семей улучшили жилищные условия при помощи льготной ипотеки в 2023 году
Сюжет:

В Госдуме объяснили цель запроса ГП РФ к Западу по делу о «Северных потоках»

Депутат Завальный: Запад вряд ли отреагирует на запрос ГП по «Северным потокам»
0
Фото: Global Look Press/dpa/Daniel Reinhardt
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

От Запада вряд ли последует какая-либо реакция на запрос Генеральной прокуратуры РФ о расследовании терактов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Такое мнение в среду, 3 апреля, выразил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, отметив, что подобные обращения служат постоянным напоминанием по линии правоохранительных органов.

«Думаю, реакции никакой не будет, как не было и на ранние обращения МИДа и правительства по поводу допуска к расследованию теракта на газопроводах. Поэтому и этот запрос больше носит характер работы на будущее. То есть все эти запросы, официальное обращения, служат постоянным напоминанием по линии правоохранительных органов, инициированных либо правительством, либо компаниями, которые пострадали», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Завальный указал, что расследование будет проведено рано или поздно, а все виновники установлены. Совершившие теракт понесут все юридические последствия на международном уровне, подчеркнул он.

Поток дознания: в бундестаге требуют обнародовать данные о подрывах СП
Власти Германии затягивают расследование терактов из-за Украины и США

Ранее в этот день ГП России направила в компетентные органы США, Германии, Франции и Кипра запросы о расследовании терактов на «Северных потоках». В ведомстве выразили надежду, что западные коллеги добросовестно подойдут к расследованию и будут содействовать в получении доказательств.

26 марта генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что расследование актов международного терроризма в связи с повреждением веток «Северного потока» продвигается вперед. Так, Генпрокуратурой РФ было направлено 15 запросов о правовой помощи в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции. При этом, по его словам, информация представлена лишь по одному запросу — с датской стороны.

За месяц до этого, 26 февраля, полиция Дании объявила об остановке расследования взрывов на СП. Объяснялось, что необходимых оснований для возбуждения уголовного дела по данному факту нет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение Дании абсурдным, отметив, что правоохранители в ходе расследования, очевидно, вышли на своих ближайших союзников. 7 февраля прокуратура Швеции объявила о закрытии собственного расследования.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024