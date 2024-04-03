Мишустин указал на рост страховых пенсий россиян на 15% в 2023 году
Страховые пенсии россиян в 2023 году в общей сложности выросли на 15%, заявил 3 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Проиндексировали пенсии, выплаты и пособия. В прошлом году с учетом плановой, а также дополнительно проведенной годом ранее индексации увеличение страховых пенсий в общей сложности составило 15%. Повысили их и на 2024 год», — сказал он, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.
Премьер-министр указал, что по поручению президента РФ Владимира Путина минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличивается темпами, опережающими инфляцию. Он отметил, что от этого показателя зависят зарплаты миллионов работников.
«На текущий год он прибавил свыше 18%», — подчеркнул Мишустин.
По его словам, на увеличение зарплат бюджетников в 2023 году выделили 190 млрд рублей. Данное решение затронуло более 5 млн работников. Речь идет о педагогах и преподавателях вузов, врачах и другом медперсонале, специалистах социальной и культурной сферы, науки, уточнил он.
Среди прочего глава кабмина заявил, что на индексацию заработной платы медработников было выделено около 30 млрд рублей из Федерального фонда ОМС.
Ранее, в начале марта, правительство РФ сообщило, что в России с 1 апреля повысят социальные пенсии на 7,5%. Индексация затронет 32,6 млн пенсионеров. Средний размер страховой выплаты по старости у неработающих пенсионеров с 1 января вырастет на 1628 рублей и составит 23,4 тыс. рублей.
Кроме того, 6 марта Совет Федерации одобрил закон, повышающий фиксированную выплату к пенсии по старости и инвалидности для пенсионеров, у которых на иждивении есть правнуки без трудоспособных родителей. Повышение выплаты назначается на каждого нетрудоспособного правнука, но есть ограничение — максимально можно установить эту надбавку три раза.