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Патрушев указал на способность только двух стран устроить диверсию на СП

Патрушев: устроить диверсии на СП было по силам только спецслужбам США и Британии
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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Sauer
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил в среду, 3 апреля, что осуществить диверсии на «Северных потоках» могли только спецподразделения США и Великобритании.

Он напомнил, что СМИ и официальные лица Запада «наперебой рассказывали о том, что взрывы были организованы якобы украинцами», подошедшими к газопроводам на яхте. Эта дезинформация распространялась в расчете на некомпетентных западных обывателей, подчеркнул Патрушев.

«Факт заключается в том, что осуществить подобную операцию могут только специальные подразделения. Как известно, они имеются в распоряжении у США и Англии», — заявил секретарь СБ РФ в Астане на XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

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Ранее, 5 марта, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что ряд признаков указывал, что за терактами на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» стоят англосаксонские страны.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля 2023 года, к взрывам причастны США. Он утверждал, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне 2022 года, а активировали взрывчатку норвежцы.

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