Минобороны РФ: 100 тыс. граждан России подписали контракт с начала года

С начала 2024 года более 100 тыс. человек поступили на военную службу по контракту, сообщили 3 апреля в Минобороны РФ.

«С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тыс. человек», — говорится в сообщении военного ведомства.

Также там добавили, что в Москве и других российских городах за последние полторы недели существенно увеличилось число желающих поступить на военную службу по контракту.

По информации Минобороны, в пункты отбора по всей стране ежедневно приходят до 1,7 тыс. добровольцев, а за последние десять дней заключили контракты для участия в спецоперации около 16 тыс. граждан.

При этом уточняется, что большинство называют основным мотивом для вступления в армию желание отомстить за погибших в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее, 20 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в течение 2023 года было набрано 540 тыс. военнослужащих по контракту, что позволило создать резервную армию. Граждане продолжают идти в военкоматы и заключать контракты с Министерством обороны РФ, заметил он.

В декабре 2023 года Шойгу указал, что число военнослужащих по контракту увеличится до 745 тыс. до конца 2024 года. По словам министра, в 2025 году будет продолжено поступательное развитие Российской армии и повышение ее боевых возможностей с учетом комплектования новых формирований.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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