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Эксперт рассказал об основных принципах успешного инвестирования

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Обращение к профессиональным инвестиционным консультантам способно нивелировать нехватку времени и опыта у начинающих инвесторов. О принципах, которые помогут сделать инвестиции успешными, рассказал инвестконсультант «ВТБ Мои Инвестиции» Ярослав Лазарев в рамках презентации инвестиционной стратегии брокера на II квартал.

«Процесс инвестирования — это настоящее путешествие. И самое главное — не заблудиться, пока идешь к своей цели. Для этого инвестору понадобится стратегия, которая станет его картой и компасом. А чтобы составить правильный инвестиционный маршрут, можно обратиться к гиду, инвестиционному консультанту, за спиной которого целая команда аналитиков. С ним намного проще добраться до цели вовремя», — объяснил Ярослав Лазарев.

По словам Лазарева, консультанты помогают применить теорию и перевести ее в практику. Инвестконсультанты ВТБ (Advisory) находятся в тесном контакте с аналитиками, отслеживают все новости рынка и не дают инвесторам остаться один на один с принятием инвестиционных решений.

Как пояснил эксперт, общение с инвестором начинается с определения его инвестиционного профиля, выбора инструментов, что помогает понять его отношение к риску и составить наиболее выигрышную для каждого конкретного случая стратегию. «Взаимодействие клиента и консультанта — это всегда двусторонний процесс. Консультант регулярно на связи, но и инвестор тоже может в любой момент обратиться к консультанту, если у него есть какие-либо вопросы или идеи для своего портфеля», — резюмировал Лазарев.

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