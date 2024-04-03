Противопожарные меры усилят на мусорных полигонах в Приморье

Дополнительные меры противопожарной безопасности ввели на 15 полигонах ТКО в Приморском крае. Это сделано для снижения риска возгораний в местах накопления отходов.

ИА PrimaMedia со ссылкой на Приморского экологического оператора сообщает, что меры усилили на полигонах не только во Владивостоке, но и в Партизанске, Пластуне, Тернее, Находке и еще 10 муниципалитетах. Там улучшили противопожарные инфраструктуры, включая минерализованные полосы, пожарные водоемы и запасы песка, установили дополнительные средства пожаротушения. Персонал прошел необходимый инструктаж, организовано дежурство ответственных лиц.

Специалисты проводят постоянный мониторинг состояния возгораний на полигонах, регулярное обвалование территории и уплотнение слоя отходов. Для того чтобы уменьшить риск самовозгорания, мусор покрывают слоем грунта. Рядом с полигонами разместили специализированную технику.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в Приморье произошел 31 природный пожар, их общая площадь практически достигла 1,8 тыс. га. В 22 муниципалитетах действует особый противопожарный режим.