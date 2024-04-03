Названы районы Москвы с наибольшим количеством новостроек комфорт-класса

В продаже на первичном рынке жилья комфорт-класса в границах «старой» Москвы находится 1,2 млн кв. м и 25,7 тыс. лотов. При этом основной объем предложения такого жилья с долей 45,9% приходится на десять районов, следует из данных департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

К таким районам относятся: Люблино, Западное Дегунино, Очаково-Матвеевское, Покровское-Стрешнево, Ховрино, Метрогородок, Южнопортовый, Отрадное, Молжаниновский и Можайский.

По информации экспертов, за год наибольший рост по объемам предложения на первичном рынке жилья наблюдался в 15 районах. На первом месте — Тимирязевский район, в котором предложение выросло в 17 раз и составило 23,9 тыс. кв. м. На втором месте — Северное Медведково (34,4 тыс. кв. м), на третьем — Бирюлево Восточное (8,6 тыс. кв. м), на четвертом — район Текстильщики (20,5 тыс. кв. м), на пятом — Таганский район (4,4 тыс. кв. м).

Кроме того, объем предложения вырос почти в два раза в районах Соколиная гора, Отрадное, Можайский, Алтуфьевский, Кунцево, Тропарево-Никулино, Солнцево, Чертаново Центральное, Нижегородский и Царицыно

«Несмотря на то, что эти районы не входят в топ-10 по объемам предложения, за год в них произошел значительный прирост предложения. В таких районах, как Тимирязевский, Северное Медведково. Алтуфьевский, Солнцево, в реализации находится один масштабный проект, в котором выходят новые объемы и корпуса. Есть также районы, в которых вышли новые проекты. Это районы Бирюлево Восточное, Соколиная гора, Отрадное, Кунцево, Чертаново Центральное», — рассказала руководитель департамента аналитики и консалтинга компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева.

Накануне в компании «БОН ТОН» сообщили, что апартаменты составляют 13,4% от общей площади в реализации на первичном рынке жилья в границах «старой» Москвы. На такое жилье площадью до 18 кв. м приходится доля 1,1% от общей площади в продаже. Средняя стоимость мини-апартаментов в комфорт-классе в столице составляет 5,9 млн рублей, в бизнес-классе — 7,5 млн рублей, в стандарт-классе — 8 млн рублей, а в премиум-классе — 11,8 млн рублей.