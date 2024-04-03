Песков прокомментировал слова президента МОК о слежке за спортсменами из РФ

Если комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) следит только за публичными высказываниями российских спортсменов, то это противоречит принципам олимпийской семьи. Об этом 3 апреля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал признание президента МОК Томаса Баха пранкерам Вовану и Лексусу (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) в том, что у комитета есть специальная комиссия, которая следит за публичными высказываниями и соцсетями российских спортсменов.

«Если это комиссия в рамках МОК, которая работает только по российским спортсменам, — то вряд ли это можно понять. Тогда однозначно это противоречит принципам олимпийской семьи», — сказал он.

По его словам, неготовность и нежелание МОК «отмежеваться от политики» наносит ущерб олимпийскому движению.

Накануне пранкеры Вован и Лексус от имени «высокопоставленного африканского политика» пообщались с главой МОК Бахом. Он рассказал, что на уровне МОК существует специальная наблюдательная комиссия, которая в сотрудничестве с некой независимой компанией отслеживает публичные заявления спортсменов в интернете и СМИ. В том случае, если они показывают поддержку российского правительства, им запрещают принимать участие в Олимпийских играх.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя признание Баха, отметила, что президент МОК вступил «в политико-административный и преступный сговор» с одной конкретной стороной для отстранения сильных спортивных конкурентов на международных соревнованиях. Она также назвала эту ситуацию «Уотергейтом» для МОК.

Ранее, 21 марта, глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК открыто выбрал сторону политического конфликта и теперь последовательно исполняет заказ на изоляцию российского спорта. Он указал, что организация уже два года пренебрегает основополагающими принципами Олимпийской хартии, практикуя антигуманные санкции в отношении белорусов и россиян.

8 декабря 2023 года МОК допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при их отборе. Атлетам нельзя выступать в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности, а также демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования относятся и к вспомогательному персоналу.