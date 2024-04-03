В Кремле указали на продолжение Киевом террористической политики

Украина продолжает свою агрессивную террористическую политику, заявил 3 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию в СМИ о намерении Киева атаковать Крымский мост.

«Ситуация и продолжающаяся активность киевского режима требует повышенной мобилизованности, готовности, принятия мер по обеспечению безопасности, что и делается. Враг продолжает свою террористическую политику», — сказал он.

Ранее в этот же день британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) украинского минобороны сообщила, что Киев в 2024 году планирует вновь атаковать Крымский мост.

До этого, 29 марта, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской газете The Washington Post заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не получили американские ракеты ATACMS, однако уже планируют совершать ими удары по Крыму. По его словам, Киеву «срочно необходимы дальнобойные американские ракеты», с помощью которых ВСУ планируют наносить удары по военной инфраструктуре российских войск.

При этом депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что капитуляция киевского режима может быть гарантирована в случае попытки ВСУ нанести удар по региону. Он предупредил, что попытки нанести удар по российскому полуострову лишь вызовут более жесткую ответную реакцию со стороны РФ.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. Тогда в результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

17 июля 2023 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. В результате произошедшего погибли два жителя Белгородской области — семейная пара, их дочь была госпитализирована. Позднее девочку выписали.