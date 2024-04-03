АвтоВАЗ запустил мобильное приложение под названием «Мир Lada», в котором представлены различные онлайн-сервисы бренда и доступ к технической документации, например к заводскому коду краски и коду разблокировки аудиосистемы. Об этом говорится в сообщении автокомпании, которое поступило «Известиям» 3 апреля.

К примеру, в приложении можно сохранить документы в электронном виде, назначить время визита на техобслуживание и уточнить стоимость, а также заказать запчасти и аксессуары, оформить карту помощи на дорогах и вызвать техническую поддержку.

Кроме того, в приложении есть информация по текущему автокредиту и необходимым платежам, возможность продления страховых программ для автомобиля (если финуслуги предоставлены АО «Авто Финанс Банк»). Наконец, в приложении можно получить экспресс-оценку стоимости авто по программе трейд-ин и предложение автокредита.

Ранее, 3 апреля, стало известно, что автомобиль Lada Vesta оснастили автопилотом и вывели на тесты на дороги общего пользования и на испытательный полигон. Система показывает стабильность в работе, успешно выполняя движение в беспилотном режиме в городском потоке, указали специалисты ФГУП «НАМИ».

Накануне АвтоВАЗ объявил, что за три месяца 2024 года в России было продано 91,6 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей Lada, что на 42,5% выше итогов аналогичного периода прошлого года. В марте продажи Lada в РФ составили 42,8 тыс. единиц. Это наибольший показатель за последние 11 лет.