Сошедший на пути Дагомыс — Сочи оползень повлиял на график поездов

Оползень сошел на железнодорожные пути в Сочи. Повреждены подпорная стена и опоры контактной сети на 1955-м км путей. Последствия схода грязекаменной массы начали устранять. Пока поезда двигаются по одному пути в обе стороны.

ИА KrasnodarMedia уточняет, что лавина сошла 2 апреля в 22:59. Причиной стала коммунальная авария. Специалисты считают, что на пути рухнули порядка 70 куб. м грунта и бетонные блоки опорной стены.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги подтвердили, что случившееся нарушило график движения поездов и попросили пассажиров уточнять информацию о фактическом движении составов.

С последствиями схода оползня ведут борьбу 50 специалистов Сочинской дистанции пути и шесть единиц специализированной техники.

Ранее сообщалось, что в результате схода оползня на юге Филиппин погибли 90 человек, еще 37 человек пропали без вести.