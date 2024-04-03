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Французский экс-дипломат предрек поражение Украины без западной помощи

Французский экс-дипломат Аро: Украина потерпит поражение без западной помощи
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Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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Украина может потерпеть поражение в конфликте с Россией без западной поддержки, заявил 2 апреля французский экс-дипломат Жерар Аро в эфире телеканала LCI.

«Если США перестанут финансировать Киев, а Европа не нарастит военное производство, то существует риск поражения Украины», — поделился мнением бывший посол Франции в США.

На этом фоне он отметил беспокойство в Западной Европе, которая стала принимать меры по перевооружению и оказанию помощи Киеву.

Аро также подчеркнул, что Запад ошибся, убедив себя в том, что украинские военные смогут как-то переломить ход конфликта в свою сторону.

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В Киеве сообщили, что ВСУ не готовы к тяжелой обороне

Ранее, 30 марта, американский миллиардер Дэвид Сакс отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало одним из крупнейших провалов в истории современности. Американские политики, которые поддерживали процесс милитаризации Украины, — «просто идиоты, которым не стоит доверять», подчеркнул он.

До этого, 27 марта, портал Business Insider сообщил, что Украина может потерять еще больше территорий и военнослужащих, если Вашингтон не возобновит выделение помощи Киеву.

При этом 22 марта постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина неминуемо движется к военному поражению в конфликте, несмотря на оказываемую ей финансовую и политическую помощь со стороны Запада.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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