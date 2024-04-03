Как изменится социальная пенсия в 2024 году

С 1 апреля 2024 года социальные пенсии в России выросли на 7,5% в рамках ежегодной индексации. Прибавку получили 4,1 млн пенсионеров по всей стране. О том, какие категории граждан затронули изменения и насколько увеличились выплаты, читайте в материале «Известий».

Социальная пенсия в 2024 году — сумма, на сколько выросла

Страховые и социальные пенсии российских пенсионеров индексируют каждый год в несколько этапов. Первый тип выплат традиционно увеличивается в январе, а второй — в апреле. Размер прибавки зависит от изменений в уровне прожиточного минимума для пенсионеров за предыдущие 12 месяцев.

Расчетом и планированием индексации занимается Социальный фонд РФ (СФР). Так, в 2024 году социальные пенсии были увеличены на 7,5%, до 13,5 тыс. рублей в среднем по стране. Для детей-инвалидов средний показатель выплат составляет около 20 тыс. рублей, а для инвалидов I группы — 20,1 тыс. рублей. На случай, если пенсия вместе с другими пособиями и выплатами недотягивает до регионального прожиточного минимума, для пенсионеров предусмотрены доплаты до социального стандарта.

Вместе с социальными на 7,5% были проиндексированы и другие типы пенсий. Прибавку получили участники Великой Отечественной войны, люди, пережившие блокаду Ленинграда, осаду Севастополя и Сталинграда, военные, проходящие службу по призыву, граждане, пострадавшие от радиации, космонавты, летчики-испытатели и другие группы населения.

Как отмечают в пресс-службе СФР, ветераны Великой Отечественной войны, имеющие право одновременно на страховую и государственную пенсии, после индексации будут ежемесячно получать около 56,1 тыс. рублей. Совокупная пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы в среднем увеличится до 40,9 тыс. рублей.

Проиндексированная пенсия поступит получателям в апреле по обычному графику. Писать заявления или собирать документы для ее получения не нужно. Если такая необходимость возникнет, СФР уведомит пенсионера об этом в личном кабинете на «Госуслугах».

Социальная пенсия в 2024 году — что это такое

Пенсии в России можно разделить на две большие группы — страховые и социальные. Первые формируются из отчислений, которые работодатель переводит в СФР с зарплаты сотрудника или за счет средств, которые будущий пенсионер самостоятельно перечисляет в негосударственный пенсионный фонд.

Социальная пенсия — это мера поддержки от государства, которая предоставляется гражданам, не имеющим достаточного трудового стажа, а также тем, кто частично или полностью утратил трудоспособность. Выплаты производятся из федерального бюджета. Получить их также могут иностранцы, имеющие российский ВНЖ, но при соблюдении двух условий: они должны законно жить в стране не менее 15 лет и соответствовать требованиям к пенсионному возрасту.

Социальная пенсия в 2024 году — кто может получить

Право на социальную пенсию имеют люди, имеющие на момент достижения пенсионного возраста менее 15 лет трудового стажа и меньше 28,2 пенсионного балла. При этом стоит учитывать, что возрастной порог для социальной пенсии выше, чем для страховой. Мужчины начнут получать ее в 70 лет, а женщины — в 65 лет. Исключение — представители малочисленных народов северных регионов. Женщины из этой категории могут претендовать на выплаты с 50 лет, а мужчины — с 55 лет.

Социальную пенсию выплачивают инвалидам всех групп, а также детям-инвалидам. Кроме того, пенсию предоставляют несовершеннолетним при потере кормильца. После 18 лет право на выплаты сохраняется у учащихся очных отделений вузов.

Социальная пенсия в 2024 году — как получить

Получить социальную пенсию можно после обращения в СФР. Для этого нужно написать соответствующее заявление и собрать документы. Потребуются паспорт, свидетельство о рождении или ВНЖ (в зависимости от того, кто претендует на выплату), а также справка об инвалидности, свидетельство о смерти кормильца или другие документы, подтверждающие право на пенсию. Передать их можно лично в местном отделении СФР или по электронной почте фонда. Заявления также принимают в МФЦ.

Ранее, 20 марта, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила расширить перечень профессий, дающих право выйти на пенсию досрочно.