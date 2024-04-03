Guardian сообщила о планах Киева атаковать Крымский мост в 2024 году
Украина может предпринять новую атаку на Крымский мост в первой половине 2024 года, сообщила 3 апреля британская газета The Guardian со ссылкой на источники в Главном управлении разведки (ГУР) украинского минобороны.
«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил изданию неназванный представитель разведки Украины.
По его словам, у главы ГУР Кирилла Буданова есть «большая часть средств для осуществления этой цели».
При этом журналисты выразили серьезные сомнения в возможности Киева осуществить подобную атаку, указав на обширные меры, которые Россия приняла для защиты объекта.
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