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В ГУР Украины сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Украина, которая нуждается в дальнейшей военной помощи Запада, напоминает пациента, находящегося на аппарате жизнеобеспечения. Об этом 3 апреля заявил высокопоставленный сотрудник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины бригадный генерал Дмитрий Тимков.

Он отметил, что киевским властям в случае прекращения поддержки из-за границы будет трудно продолжать конфликт с Россией.

«Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но, если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. Иначе мы падем», — цитирует Тимкова британская газета The Guardian.

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Ранее, 2 апреля, агентство Bloomberg сообщило, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите Североатлантического альянса предложил создать фонд в $100 млрд для оплаты поставок оружия Украине в течение пяти лет. Кроме того, во время саммита НАТО также может взять на себя обязанности возглавляемой США контактной группы обороны Украины, которая координирует поставки оружия Киеву из 50 стран.

При этом глава МО Эстонии Ханно Певкур 1 апреля заявил, что военный персонал каждой страны — члена НАТО уже находится на Украине. Он добавил, что это военные атташе или люди, которые «время от времени» совершают поездки на украинскую территорию.

До этого, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что французский лидер Эммануэль Макрон не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Сам президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии «красных линий» в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс всё-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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