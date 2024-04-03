Мать осудят после гибели дочери из-за падения телевизора в Лесосибирске

В Лесосибирске Красноярского края завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летней женщины, которая подозревается в причинении смерти по неосторожности. На ее двухлетнюю дочь рухнул телевизор весом 42 кг. Девочка погибла.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, инцидент произошел в октября 2023 года на съемной квартире на улице Свердлова. После падения телевизора девочка скончалась на месте. Причиной смерти стала травма головы.

В момент случившегося мать девочки была на кухне, а ее сожитель отсутствовал дома. Во время расследования выяснилось, что тумбочка, на которой стоял телевизор, была шаткой. Для устойчивости под ножку положили газету, но для такой конструкции масса телевизора оказалась слишком большой.