Трансляции матчей Турнира претендентов по шахматам 2024 пройдут в «Одноклассниках»

«Одноклассники» проведут эксклюзивные прямые эфиры Турнира претендентов по шахматам 2024 года, который в этом году состоится в Торонто. C 3 по 23 апреля в группе ОК можно будет посмотреть все 14 туров с профессиональными комментариями от ведущих гроссмейстеров Марии Фоминых и Александра Морозевича, и читать новости турнира и мира шахмат.

Первая трансляция состоится 4 апреля в 21:30 по московскому времени. Одновременно в Торонто стартуют женский и мужской турниры — Россию в этом году представят двукратный вице-чемпион мира по шахматам (2021, 2023) Ян Непомнящий, вице-чемпионка мира по шахматам (2018), трёхкратная чемпионка мира по блицу (2010, 2018, 2019) Екатерина Лагно и чемпионка Кубка ФИДЕ среди женщин (2023), трехкратная чемпионка России по шахматах среди женщин (2015, 2017, 2020) Александра Горячкина.

Девушки начнут турнир с партии друг против друга (в турнире претендентов исторически представители из одной страны встречаются в первом и последнем туре). Турниры пройдут в два круга при восьми участниках и станут заключительным этапом для определения претендентов среди мужчин и женщин, которые должны будут сыграть с действующими чемпионами мира. Среди мужчин — китайским шахматистом Дин Лижэнем, среди женщин — Цзюй Вэньцзюнь.

Мария Фоминых, международный гроссмейстер: «Этот турнир смело можно сравнить с марафонским забегом. Я надеюсь, что он пройдет по графику, без остановки. В этом году на мужском турнире будет сразу три представителя из Индии, что довольно необычно, поэтому будет интересно понаблюдать, как они себя покажут, так как они очень молодые и амбициозные шахматисты. Эксперты считают, что основную конкуренцию россиянину Яну Непомнящему составит американский шахматист Фабиано Каруана и Хикару Накамура. С одной стороны, может показаться, что повторить подвиг и выиграть турнир в третий раз будет сложно для Яна, но шахматная история знает довольно много прецедентов, когда какие-то конкретные турниры удавались одному шахматисту — например, Петр Свидлер был восьмикратным чемпионом России, Владимир Крамник многократно выигрывал Дортмунд, а Морозевич несколько раз выигрывал Биль. Поэтому трехкратный выигрыш возможен. В таких длительных турнирах нужно сохранить концентрацию. Помимо этого, очень многое в шахматах решает старт — с каким настроением шахматист начинает турнир, так, вероятно, он и сложится. Для наших спортсменов также важно заранее перестроиться к часовому поясу».

ОК — официальная соцсеть Федерации шахмат России, где регулярно освещаются основные события этого вида спорта. В 2023 году Одноклассники проводили эксклюзивные прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам-2023, суммарно 15 партий и тай-брейк посмотрели почти 3,5 млн человек. Помимо этого, ОК поддерживали Международные турниры по быстрым шахматам, которые собирали свыше 3 млн просмотров, а также трансляцию матча за шахматную корону.