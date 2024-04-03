Число пострадавших при атаке БПЛА в Татарстане увеличилось до 14

Число пострадавших при атаке беспилотников на город Елабуга в Татарстане достигло 14. Об этом 3 апреля сообщила официальный представитель главы республики Лилия Галимова.

«[Всего пострадавших] 14, в стационаре находятся шестеро, остальные отпущены домой», — приводит ее слова ТАСС.

Галимова добавила, что большинство пострадавших при атаке БПЛА являются гражданами африканских государств.

Накануне власти сообщали о 12 пострадавших.

Атака беспилотников на предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане произошла утром 2 апреля. В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга» также рассказали об ударе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по общежитию. В результате него пострадали студенты учебного заведения «Алабуга Политех». Все они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Как сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова, технологический процесс на предприятиях нарушен не был. Жителей попросили сохранять спокойствие и не поддаваться панике, которую пытаются «посеять те, кто совершил это преступление».

Вскоре после инцидента Следственный комитет (СК) РФ начал расследование по факту атак Татарстана вооруженными формированиями Украины. Комментируя попытки киевского режима атаковать российские объекты, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Киев продолжает свою террористическую активность, а российские военные делают всё, чтобы чтобы минимизировать эту угрозу, а в дальнейшем полностью исключить.

В этот же день официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки на гражданскую инфраструктуру должны быть прекращены, а организация выступает против нападений.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.