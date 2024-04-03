Патрушев заявил о ведущих к Украине следах теракта в «Крокусе»

Следы террористической атаки в «Крокус Сити Холле» ведут к украинским спецслужбам, заявил 3 апреля секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Астане на ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Нам пытаются навязать, что террористический акт был совершен не киевским режимом, а сторонниками радикальной исламской идеологии, возможно, членами афганского филиала ИГИЛ (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в РФ)», — сказал он.

Говоря о предполагаемой роли ИГ в теракте, Патрушев призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

«Однако намного важнее оперативно установить, кто является заказчиком и спонсором этого чудовищного преступления. Его следы ведут к украинским спецслужбам», — подчеркнул секретарь Совбеза.

Ранее, 26 марта, он указал на многие доказательства того, что за терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» стоит Украина. Он подчеркнул, что подробная информация об этом будет представлена позже.

В тот же день директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников сообщил, что исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» ждали на Украине. По его словам, напавших «хотели там видеть как героев».

Теракт в «Крокус Сити Холле», где должна была выступить группа «Пикник», произошел 22 марта. В здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и устроили стрельбу. Концертный зал был подожжен.

ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате теракта погибли 144 человека. Число пострадавших выросло до 551.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова сообщила, что в результате теракта погибли шестеро детей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. Были арестованы 10 человек. Расследование по делу о террористическом акте в «Крокусе» продолжается.