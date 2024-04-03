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4 апреля — День Изборской иконы Божией Матери: чем известен образ

Церковь 4 апреля почитает Изборскую икону Божией Матери
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Фото: Православный церковный календарь
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Церковь 4 апреля празднует День иконы Божией Матери «Изборская» — одного из чудотворных образов, который особо почитают в Псковской области. В 2024 году дата выпадает на четверг. О том, чем известна святыня и кому помогает, рассказывают «Известия».

День Изборской иконы Божией Матери в 2024 году — иконография

Икону часто называют пядничной, так как по ширине изображение равно старинной русской мере — пяди, или четырем вершкам. Богородица предстает слегка склоненной к младенцу Иисусу, обхватившему Ее за шею правой рукой. Его левая рука простирается к плечу Божией Матери.

Образ отличают свежесть красок, ясность и отчетливость изображения. Из-за этого создается впечатление, что он был написан совсем недавно. Однако сведений о том, чтобы живопись обновлялась, церковные документы не содержат.

С иконы было сделано много списков. Но, по мнению исследователей, воспроизвести точную копию никому не удалось, а все известные копии более «сухие» по сравнению с подлинником.

День Изборской иконы Божией Матери в 2024 году — чем известен образ

Прославилась икона во второй половине XVII века. Псковская земля, которая на протяжении столетий оставался стражем северо-западных рубежей страны, вновь подверглась нападению иноземцев. Враги подожгли посад в Печерском монастыре и намеревались осадить Изборскую крепость.

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Узнав об этом, жительница Изборска Евдокия и ее дочь Фотиния всю ночь молились перед иконой, которая находилась в их доме. И им было знамение — из очей Богородицы потекли слезы. Женщина рассказала об этом служителю Никольского храма. Он также стал свидетелем чуда и сообщил о нем архиепископу Псковскому и Изборскому Макарию.

По распоряжению Макария икону перенесли в Никольский собор на территории Изборской крепости. Жители40 дней молились Богоматери. Всё это время святой образ мироточил. Прихожане увидели в этом хороший знак. И действительно, после сорокадневного молебна Изборск был избавлен от вражеского нашествия.

Через несколько лет по благосло­вению нового архиепископа Псковского и Изборского Арсения было установлено празднование в честь иконы, совершаемое 4 апреля. Местное празднование ежегодно происходит в Никольском соборе.

День Изборской иконы Божией Матери в 2024 году — кому помогает

У иконы Божией Матери «Изборская» молятся в трудных жизненных ситуациях, прося избавить от всякого зла, защитить от врагов. Просят о здоровье и благополучии для себя и близких.

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Образ также помогает в исцелении больных телом и душой. Чудотворная сила иконы не раз находила подтверждение в реальной жизни. Сохранились сведения, что в начале ХХ века с помощью образа исцелилась жена бывшего морского офицера и купца Костенко-Радзиевского, страдавшая неизлечимым недугом.

Женщина вместе с семьей перебралась в Изборск, чтобы провести здесь последние годы жизни. Узнав, что в одном из храмов находится икона, которая не раз спасала город и его жителей, она много молилась перед образом, и вскоре болезнь отступила.

Потрясенный свершившимся чудом супруг построил часовню в честь этого события. Она была возведена в 1929 году недалеко от Талавской башни Изборской крепости. Сегодня это еще одна достопримечательность города.

День Изборской иконы Божией Матери в 2024 году — где находится святыня

Образ Богоматери на протяжении всего времени находился в Никольском соборе Изборска. В 80-х годах его похитили. Ныне на его месте находится копия. Увидеть ее можно в иконостасе главного придела по левую сторону царских врат.

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