Мужчина попал под поезд в Забайкалье
В Забайкальском крае на железнодорожной станции Могоча мужчина попал под поезд, когда перебегал пути перед близко идущим поездом. Ему отрезало ноги, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ЛУ МВДТ по региону.
Информация о случившемся поступила на пульт дежурного 2 апреля в 18:58. Машинистр грузового поезда рассказал, что применил экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось.
Пострадал 46-летний местный житель. Его госпитализировали в Могочинскую центральную районную больницу. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее, 1 апреля, рейсовый автобус попал под поезд на регулируемом переезде, погибли семь человек. Пострадал машинист. Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево Ярославской области. Как стало известно позднее, диспетчер железнодорожного переезда находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус к путям, подняв шлагбаум для въезда и подав разрешительные сигналы.