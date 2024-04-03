Реклама
Прямой эфир
Авто
В России произошло 193 ДТП за прошедшие сутки
Общество
Двух сотрудников Ростехнадзора арестовали по делу об обрушении на руднике «Пионер»
Экономика
В России в марте выдачи ипотеки выросли в 1,5 раза
Мир
Трамп назвал Байдена виновным в «кровавой бане» на границе США
Общество
Число погибших детей при теракте в «Крокусе» увеличилось до шести
Мир
На Тайване один человек погиб и не менее 50 пострадали после землетрясений
Армия
Расчет РСЗО «Ураган» уничтожил важный для ВСУ мост на донецком направлении
Мир
Reuters узнало о переносе США на год создания новейшей атомной подлодки
Армия
Минобороны РФ заявило о наборе 16 тыс. контрактников за 10 дней для участия в СВО
Мир
Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет
Общество
Главного инженера рудника «Пионер» арестовали по делу об обрушении горной породы
Мир
В Стамбуле вооруженные люди напали на отель
Мир
В результате землетрясения на Тайване пострадали более 700 человек
Общество
Еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Общество
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Общество
Мать десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» назвала случившееся страшным горем

Мужчина попал под поезд в Забайкалье

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Забайкальском крае на железнодорожной станции Могоча мужчина попал под поезд, когда перебегал пути перед близко идущим поездом. Ему отрезало ноги, сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ЛУ МВДТ по региону.

Информация о случившемся поступила на пульт дежурного 2 апреля в 18:58. Машинистр грузового поезда рассказал, что применил экстренное торможение, но избежать столкновения не получилось.

Пострадал 46-летний местный житель. Его госпитализировали в Могочинскую центральную районную больницу. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее, 1 апреля, рейсовый автобус попал под поезд на регулируемом переезде, погибли семь человек. Пострадал машинист. Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево Ярославской области. Как стало известно позднее, диспетчер железнодорожного переезда находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус к путям, подняв шлагбаум для въезда и подав разрешительные сигналы.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024