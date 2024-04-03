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Мужчина притворился школьницей ради голых фото подростка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полиция задержала в Ленинградской области охранника одного из магазинов, притворявшегося 15-летней школьницей, чтобы получить от подростка обнаженные фото. Об этом 3 апреля рассказал «Известиям» источник.

Как установлено, во второй половине 2023 года житель города Тихвин познакомился в соцсети «ВКонтакте» с 13-летним мальчиком. Мужчина длительное время представлялся 15-летней школьницей по имени Алина. Во время переписки он неоднократно отправлял подростку провокационные фотографии.

Источник уточнил, что задержанный в ходе общения склонил школьника к изготовлению его снимков в обнаженном виде.

Полицейские задержали злоумышленника вечером 2 апреля. При обыске у него обнаружили и изъяли смартфон и ноутбук, где были порнографические материалы с несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до трех лет лишения свободы.

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В ноябре 2023 года в Москве был вынесен приговор 64-летнему мужчине, признанному виновным в совершении преступлений сексуального характера в отношении детей. Нагатинский районный суд столицы назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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