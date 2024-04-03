Первое с начала 2024 года ДТП с самокатом произошло в Биробиджане
В Биробиджане 2 апреля произошло первое с начала 2024 года ДТП с участием электросамоката. Поврежден автомобиль.
Как уточняет ИА EAOMEdia, на улице Шолом-Алейхема 41-летний водитель СИМ при движении по тротуару, выезжая со двора, не уступил дорогу автомобилю Nissan Note, двигавшемуся по проезжей части. В результате произошло столкновение. Автомобиль получил механические повреждения. О состоянии водителя электросамоката информации не было.
Ранее сообщалось, что в Москве четырехлетнего мальчика доставили в больницу после наезда электросамоката. Инцидент произошел 29 марта в Московской области в поселке Боброво. Ребенок получил сотрясение головного мозга и был госпитализирован в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.