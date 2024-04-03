Аномальное потепление спрогнозировали в Башкортостане
Температура воздуха будет превышать климатическую норму в ближайшие дни в Башкортостане. В регионе потеплеет до +14 градусов.
Согласно прогнозам, 3 и 4 апреля ожидается умеренный южный и юго-восточный ветер. Температура воздуха днем составит +9…+14 градусов, в ночные часы будет холодать до 0 градусов. 5 апреля вероятны небольшие осадки в виде дождя.
«МедиаКорСеть» уточняет, что температура воздуха превышает норму на 3–7 градусов. К 7 апреля ожидается вскрытие степных рек. Процесс вскрытия льда может сопровождаться заторами и резким подъемом уровня воды.
В конце марта новый температурный рекорд был зарегистрирован в Калужской области. Воздух прогрелся до +18,8 градуса 31 марта. С 4 апреля в регионе ожидаются дожди.