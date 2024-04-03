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Криштиану Роналду оформил 65-й хет-трик в карьере

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Фото: REUTERS/Stringer
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Нападающий футбольного клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Абхи» забил три гола, оформив тем самым 65-й хет-трик в карьере на клубном уровне.

Матч состоялся 2 марта в городе Абхе и завершился со счетом 8:0 в пользу «Аль-Насра». Роналду впервые в карьере оформил хет-трик, забив все три гола из-за пределов штрафной площади.

Таким образом, обращает внимание «Спорт-Экспресс», Роналду на восемь хет-триков обогнал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

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26 марта нападающий бразильского клуба «Палмейрас» и сборной Бразилии Эндрик Фелипе установил рекорд национальной команды по времени, потраченному на два первых гола в составе сборной. Так, 17-летнему футболисту понадобилось 49 минут в составе национальной команды, чтобы дважды поразить ворота соперников.

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