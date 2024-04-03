Число желающих отдохнуть в хабаровских санаториях выросло на 2%
В Хабаровском крае стали чаще отдыхать в местных санаториях. В I квартале 2024 года спрос на такой вид отдыха вырос на 2% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Итоги санаторно-курортного отдыха представил портал бронирования Санатории-России.рф.
Хабаровский край занял пятое место по популярности отдыха в санаториях Дальнего Востока. В прошлом году отдыхающие 127 тыс. раз переночевали в хабаровских санаториях, а спрос по итогам года вырос на 4%.
Большинство отдыхающих выбирали здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, ЖКТ и кардиологии. По количеству гостей лидируют отдыхающие старше 55 лет. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй, а третьей — категория от 45 до 54 лет.
По словам члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, которые приводит ИА AmurMedia, сфера санаторно-курортного лечения приближается к пику в приеме гостей. Выход — значительное увеличение номерного фонда в уже существующих санаториях, а также строительство новых.
Ранее сообщалось, что курортный сбор в Кисловодске в январе и феврале 2024 года составил более 29,8 млн рублей. Это на 24% больше ожидаемых показателей. Если сравнивать с аналогичным периодом годом ранее, то прирост составил почти 3 млн рублей, или 11%.