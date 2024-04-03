Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Оренбурге
Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Оренбурге. Травмы получили два человека.
Авария произошла на пересечении улиц Пролетарской и Невельской утром 3 апреля. По данным 56orb.ru, водитель автомобиля «Нива» не предоставил преимущество автобусу «НефАЗ». Пострадали два пассажира автобуса, их доставили в больницу.
МВД устанавливает все обстоятельства аварии.
2 апреля во Владимирской области автобус «ПАЗ» столкнулся с грузовиком. По предварительной версии, водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию. Травмы получили не менее 15 человек. Пятерых доставили в больницу, остальных медики осмотрели на месте происшествия.