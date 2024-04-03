Пять ледовых переправ перестали работать в Хабаровском крае
На водоемах Хабаровского края закрываются ледовые переправы из-за постепенного снижения прочности льда. Так, в Ульчском районе прекратили функционировать сразу пять проездов.
Переправы были оборудованы через участки реки Амур и соединяли между собой восемь сел. Сейчас обслуживающая организация демонтирует дорожные и информационные знаки, перекрывает выезд на лед.
Инспекторы ГИМС контролируют 14 ледовых переправ. Большинство из них находится в Аяно-Майском районе.
Сотрудники спасательного ведомства предупреждают водителей, что количество действующих переправ с каждым днем уменьшается, а их грузоподъемность снижается, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю.
В Томской области большинство ледовых переправ закрылись к 1 апреля. Проезд сохранился только на двух объектах.