Высокопоставленные украинские офицеры заявили, что оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выстоит, если Вооруженные силы (ВС) России нанесут сконцентрированный удар в одном месте. Об этом 3 апреля сообщила газета Politico.

По мнению украинских военных, служивших под командованием генерала Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными силами Украины до отставки в феврале, картина на фронте довольна мрачная. Фронт обрушится там, где российские генералы решат сосредоточить свое наступление.

При этом благодаря гораздо большему числу военных и управляемым авиабомбам, которые уже несколько недель громят украинские позиции, Россия сможет «прорвать линию фронта и разрушить ее на некоторых участках», заявили они.

«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине численность армии, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — заявил изданию один из высокопоставленных военных источников.

Ранее, 2 апреля, на фоне ситуации на фронте президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил статус ограниченно пригодного к военной службе. С предложением об этом в конце марта выступили депутаты парламента Украины. Так, член оборонного комитета Верховной рады, нардеп от партии «Слуга народа» Юрий Здебский пояснил, что решение мотивировано подготовкой к «худшим сценариям».

Ранее, 30 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия столкнулась со сложной ситуацией на передовой, а у России сохраняется преимущество в живой силе, артиллерийских и минометных снарядах. По его словам, Киев занимается подготовкой «мощных линий обороны» на всех направлениях, где продвигается армия России.

Также в марте американский аналитик, руководитель группы геопространственной разведки Института изучения войн Джордж Баррос поделился мнением, что российские военные всё больше демонстрируют технологическое и стратегическое превосходство над ВСУ. По его мнению, Украина проиграет, если США прекратят поддерживать Киев.

18 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что инициатива в зоне СВО полностью принадлежит Вооруженным силам России. По его словам, ВС РФ продвигаются каждый день, это уже чуть больше, чем активная оборона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.