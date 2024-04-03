Свыше 700 тыс. человек получили поддержку от фонда «Защитники Отечества»

Поддержку от фонда «Защитники Отечества» получили 780 тыс. человек, специалисты помогают военнослужащим и их родственникам в получении выплат, льгот, лечении или реабилитации. Подробнее об их работе 3 апреля рассказал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Он рассказал о Денисе Драгонере, который погиб, отбивая атаку националистов под Лисичанском, чтобы спасти сослуживцев.

«Чтобы дать путь отступления этим ребятам, им по 18 лет было, Денис принял решение обмотаться гранатами и броситься под движущийся танк», — отметила вдова участника СВО Анастасия Драгонер.

Она сообщила, что после смерти мужа ей удалось оформить пособие по потере кормильца, однако военную пенсию она получить не могла.

Корреспондент «Известий» напомнил, что в фонд «Защитники Отечества» люди обращаются по самым разным вопросам: 96 тыс. человек попросили помочь в оформлении денежных выплат, 74 тыс. — в юридической сфере, еще 76 тыс. — в прохождении санаторно-курортного лечения и оказании психологической поддержки.

«Я говорю: «Да, вот часть выплат по военной ипотеке я не получила». Вот обратилась с этим вопросом. Она связалась с частью, мы подали документы, и, наверное, через месяцев семь-восемь я получила выплаты», — рассказала вдова участника спецоперации Татьяна Баннова.

По словам корреспондента «Известий», в работу фонда вовлечены и ветераны СВО. Например, Сергей Бормотов стал тренером по бальным танцам и организовал группу для вдов. По словам ветерана, на занятиях они могут отвлечься от бытовых проблем и отдохнуть.

Журналист Богат напомнил, что благодаря фонду в школах появились уроки мужества, на которых те, кто вернулся с фронта, делятся своим жизненным опытом.

«По моему мнению, обучение детей, граждан нашей страны — это и есть служба Родине, так что, как могу, продолжаю служить России», — заявил ветеран СВО Руслан Акберов.

Накануне, 2 апреля, президент РФ Владимир Путин провел встречу с председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой. Она рассказала, что организация за 10 месяцев своей работы приняла 910 тыс. обращений, 780 тыс. из которых уже решены. Цивилева уточнила, что юридически фонд работает с демобилизованными, военными, уволенными из вооруженных сил и членами семей погибших бойцов, но при этом более 70% процентов обращений поступает от действующих бойцов и членов их семей, а также от бойцов частных военных компаний (ЧВК).

По итогам встречи Путин отметил, что решение о распространении процедуры присвоения статуса инвалида боевых действий на сотрудников ЧВК будет принято. Цивилева пояснила, что указанные категории лиц не проходят военно-врачебную комиссию и получают статус инвалида по общему заболеванию. Кроме того, по ее мнению, это несправедливо, поскольку нынешний порядок влияет и на объем социальных выплат бойцов.

Фонд «Защитники Отечества» был создан по поручению Путина. Глава государства подчеркивал, что необходимо повышать эффективность медицинской помощи и реабилитационных программ для военных и помогать их самореализации в самых разных сферах, например, в бизнесе, органах власти или местном самоуправлении. Кроме того, президент отмечал, что поддержка семей погибших военных является общей задачей.