Число погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до семи
Власти Тайваня сообщили о том, что число пострадавших в результате землетрясения в уезде Хуалянь возросло до семи. Об этом 3 апреля пишет агентство Reuters со ссылкой на правительство острова.
Правительство оценивает число раненых в 736 человек, пишет агентство. Избранный глава Тайваня Лай Циндэ, который должен вступить в должность в следующем месяце, планирует посетить Хуалянь, сообщили в его офисе.
Ранее, 3 апреля, издание SCMP сообщало о том, что число погибших в результате землетрясения у берегов Тайваня выросло до четырех.
В тот же день власти Тайваня сообщали, что в результате землетрясения 711 человек получили ранения, еще 77 человек оказались в ловушках в поврежденных зданиях.
Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.
Позже эксперты установили, что землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7.
Согласно опубликованным данным, известно о четырех погибших. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств.
По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.