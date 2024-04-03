Психолог рассказала о причинах ночных кошмаров

Ночные кошмары появляются на фоне подавленных негативных эмоций, проблем со здоровьем, а также из-за обработки мозгом всей информации, полученной за день. Об этом 3 апреля «Газете.Ru» рассказала психолог, декан Института новой психологии Анна Пестрякова.

Психолог уточнила, что в случае подавления негативных эмоций человеку могут сниться кошмары, и в таком случае плохие сны — это ответная реакция организма на стресс. Однако, как отметила специалист, причина может быть и не такой очевидной.

«Например, ваша бабушка жила в блокадном Ленинграде. Вы слышали ее рассказы, знаете, как было тяжело ей и семье. И поэтому поездка в Санкт-Петербург подсознательно проассоциировалась с чем-то страшным. Поэтому вам и приснился кошмар», — рассказала психолог.

Также одной из причин плохих снов, по мнению эксперта, является обработка мозгом всего объема информации, полученной ранее за день. По словам Пестряковой, именно во сне мозг возвращается ко всей полученной информации, происходит ее переход из краткосрочной памяти в долгосрочную.

«Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы», — поделилась психолог.

Также Пестрякова напомнила и о физиологических причинах возникновения ночных кошмаров. Это может происходить на фоне приема лекарственных средств, депрессии, посттравматического синдрома, фобий и синдрома хронической усталости, а также в случаях, когда человек долго мучается от недуга, отметила эксперт. Она посоветовала обсудить тревожные сны со специалистом в случае их частого повторения.

«Если же вы здоровы, не находитесь в состоянии стресса, то тогда обратите внимание на гигиену сна. Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции», — заключила психолог.

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