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Педагоги и их ученики смогут принять участие в олимпиаде «Лица Сферума – 2024»

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Фото: Сферум
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Педагоги и их ученики смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде «Лица Сферума – 2024». Об этом 3 апреля говорится в пресс-релизе платформы.

Отмечается, что олимпиада пройдет с 3 апреля по 17 мая 2024 года. Для участия в ней необходимо собрать команду от 10 до 30 человек, во главе которой должен быть педагог. После этого необходимо создать в Сферуме свой канал или выбрать существующий, а затем публиковать там ответы на задания. После этого нужно заполонить анкету команды-участницы, выбрав подходящее направление с учетом типа образовательной организации и уровня владения Сферумом.

Уточняется, что ежедневные задания для педагогов будут публиковаться в канале Сферума «Легко сказать», а для учеников — в «Свой атмосферум».

Все участники конкурса получат цифровые стикерпаки и электронные сертификаты об участии, а победителям вручат полезную технику и другие подарки. Капитаны команд-победителей смогут отправиться в Центр знаний «Машук» на стратегическую сессию активных пользователей Сферума для обмена опытом по использованию цифровых инструментов в образовании.

Всероссийская олимпиада «Лица Сферума» проводится при поддержке Минпросвещения РФ уже в четвертый раз.

В первом сезоне, в мае 2021 года, в ней приняли участие 200 команд из 25 регионов России, во втором, который проходил в апреле и мае 2022 года, было подано более 1,5 тыс. заявок от колективов из 51 региона. В третьем сезоне, в мае 2023 года, подали заявки более 2,5 тыс. команд из 80 регионов.

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