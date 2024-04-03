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Жителя Ленобласти похитили и увезли в лес с требованием заплатить 200 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Ленинградской области задержали шестерых участников похищения местного жителя, которого летом 2023 года они увезли в лес и за освобождение которого потребовали от его родственников 200 млн рублей. Об этом 3 апреля сообщил источник «Известий».

По его информации, днем 25 августа прошлого года преступники остановили автомобиль около въезда в деревню Аудио, связали мужчину скотчем и пластиковыми хомутами, а на его голову одели пакет. Затем они силой пересадили пострадавшего в свою машину и увезли в лес у деревни Ромашки.

Злоумышленники позвонили родственникам мужчины с его телефона и потребовали 200 млн рублей в счет существующего долга на сумму 20 млн рублей, оставили его в лесу и сбежали, уточнил источник.

В какой-то момент потерпевшему удалось самостоятельно развязать себя. Он дошел до спортивной базы рядом с той же деревней, доехал до железнодорожной станции Лосево на попутном автомобиле и позвонил знакомому с просьбой забрать его.

Возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека группой лиц по предварительному сговору. В данный момент следователи установили причастность к преступлению шести человек, которыми оказались уже судимые уроженцы Санкт-Петербурга, Ленобласти и Чечни.

Как уточнил источник, трое из них были задержаны и арестованы несколькими неделями ранее за разбой, еще одного арестовали за изнасилование. Остальных двух фигурантов дела задержали и поместили в СИЗО 2 апреля, у них нашли оружие и наркотики.

По результатам проверки установлена причастность некоторых задержанных к другим преступлениям. В частности, злоумышленники хотели отобрать 80 млн рублей у родственника похищенного мужчины, но предполагаемые исполнители отказались в этом участвовать.

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Ранее, 29 марта, жителя Хабаровского края приговорили к семи годам колонии за похищение женщины, которое также произошло в августе прошлого года. Обвиняемый пришел на работу к отвергнувшей его местной жительнице и предложил поговорить. Когда женщина отказалась, преступник достал нож и заставил ее пойти к нему домой, но по дороге пострадавшей помогли прохожие.

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